Karacabey Belediyesi'nden Halep'e Şefkat Eli

Önceki gün, Karacabey Ulucami önünde okunan dualar eşliğinde Halep'e doğru hareket eden Yardım Tırının uğurlama töreninde; Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Erol, Bursa eski Milletvekili Önder Matlı ve sivil toplum temsilcileri ile geniş bir vatandaş kitlesi hazır bulundu.

Emperyalistlerin Yarattığı İnsani Drama Sessiz Kalamayız

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünya mazlumlarının umudu ve büyük bir imparatorluğun mirasçısı olan Türk milletinin, tüm insanlık âleminden sorumluluk duyan asil bir millet olduğuna vurgu yaparak, bu konuda ilçe halkının hislerine tercüman olma adına böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ali Özkan; "Asil Türk milletinin bir ferdi olan bizler, atalarımızdan devir aldığımız bu adalet ve medeniyet bayrağını, sonsuz kadar taşımakla kendimizi mükellef hissediyoruz. Bu coğrafyayı kendi emperyalist emelleri için kan ve gözyaşına boğan sözde çağdaş devletler gibi yaşanan bu insanlık dramına sırtımızı dönemeyiz. Biz kendimize yakışanı dün de yaptık, bugün de yapmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

