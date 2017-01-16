Karacabey Belediyesi'nden Esentepe'ye Modern Muhtarlık Binası

Son dönemde, sorunların yerinde belirlenip çözüm yollarının geliştirilmesi adına muhtarlık binalarında fiziki iyileştirme çalışmalarına hız veren Karacabey Belediyesi, Esentepe Mahalle'sinde kamulaştırdığı bir binayı da baştan aşağı yenileyerek, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Geçtiğimiz hafta, Esentepe Mahalle sakinlerinin de yoğun katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent yönetiminde hayata geçirdikleri tüm projelerde, ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde, tüm toplum katmanları ile ortak hareket edildiğine vurgu yaptı.

Merkez ve kırsal tüm mahallelerde, muhtarlık binalarının fiziki iyileştirme çalışmalarının tüm vatandaşların da büyük takdirini kazandığının altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan, kent yönetiminde paydaş olan kurum ve kuruluşlara verdikleri desteği de kararlıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.