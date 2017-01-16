Karacabey Belediyesi'nde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Birimi Hizmete Girdi

Karacabey Belediyesi, mevcut hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi adına bünyesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü oluşturdu.

İlk Kez Oluşturuldu

Karacabey Belediyesi'nde ilk kez oluşturulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün kamulaştırma, harita çalışmaları ve Karacabey Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin, takip ve tescil gibi işlemler konusunda belediyenin 4. katında hizmet vereceği bilgisi verilirken, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine de Numarataj Birim Yöneticisi Harita ve Kadastro Teknikeri Kader Bektaş'ın getirildiği açıklandı.