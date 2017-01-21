Karacabey Belediyesi Kreşi Hizmete Girdi

Modern belediyecilik anlayışı gereği, her geçen gün bir başka sosyal belediyecilik örneğine imza atarak, kentin adeta çehresini değiştiren Karacabey Belediyesi, ilçedeki ebeveynlerde büyük sevinç yaratan ve 12 ay süresince hizmet sunacak olan 'Gündüz Çocuk Bakımevi ve Kreşi' hizmetinin hazır geldiğini ve kayıtların alınmaya başlandığını duyurdu.

Son iki yıldır Karacabey Belediyesi'nin geliştirdiği çeşitli sosyal proje ve aktivitelerle, kentin sosyal yapısında gözle görülür bir artış yaşanırken, belediyenin ilçedeki kreş ve çocuk bakımevi ihtiyacını çözmesi, Karacabey halkından da tam not aldı.

Karacabey Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına ait olan ve şu ana kadar hiç kullanılmayarak, atıl durumda olan büyük bir alana yayılmış sosyal tesislerin, ilçeye kazandırılması adına hareket geçen Karacabey Belediyesi, 36-72 ay yaş aralığındaki 80 çocuk kapasiteli 'Gündüz Çocuk Bakımevi'nin hizmete açıldığını ve başvuruların da belediyenin 6. katındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Sömestr Tatilinde Kreş Ücretsiz Olacak

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Kreşinin 15 günlük sömestr tatili boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceği bilgisi de yer alırken, yürürlüğe konan hizmetin, çalışan anne ve babalar tarafından büyük takdir ve sevinçle karşılandığı duyuruldu.

Tesislerde Yok Yok…

Konu ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan ve belediye kreşinde çalışan tüm anne ve babaların çocuklarına hizmet vermekten gurur duyacaklarını dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tesislerde sportif, kültürel, zihinsel kişisel gelişim ve çocuk oyun alanları ile parkların yer aldığını belirtirken, bilhassa çocukların yaparak, dokunarak, hissederek öğrenmesini hedefleyen tesislerde, 'Kendin ek, kendin yetiştir, kendin ye' sloganı ile çocukların toprak ve doğa ile buluşacağını kaydetti.

Çalışan Annelere Büyük Kolaylık

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, özellikle çalışan annelerin büyük ihtiyaç duyduğu ve 3 ile 6 yaş grubu aralığındaki çocuklara, yılın 12 ayı hizmet verilmesi planlanan Karacabey Belediyesi Kreş ve Çocukevi'nin, oldukça modern bir eğitime sahip olacağı belirtilirken, kreş bünyesinde çocuklara için büyük önem arz eden, sosyalleşme ve kişisel gelişim konularına katkı sağlayacak drama, halk oyunları gibi çeşitli aktivitelerin de yer aldığı bilgisi verildi.