Karacabey 'Akıllı Kent' Oluyor

Kent yönetiminde birbirinden eşsiz modern belediyecilik uygulamalarını hayata geçiren Karacabey Belediyesi, personel verimliliğinin artırılması ve mevcut hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefiyle, uygulamaya koyduğu hizmet ataklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önde gelen belediyelerince kullanılan ve etkileşimli olarak elektronik ortamda, tüm belediye hizmetlerinin bulunduğu AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) sistemine geçme çalışmaları kapsamında, uygulama hazırlıklarına hız veren Karacabey Belediyesi'nin, bu çalışmaları vatandaşların da büyük takdirini kazanırken, projede; e-Türkiye sürecinde yasa, yönetmelik ve standartların baz alınarak uygar bir kent yapısı oluşturulmasının hedeflendiği ve Karacabey Belediyesi'nin önerileri ile pek çok yeniliğin de yer aldığı bilgisi verildi.

Akıllı Kent Projesinde Neler Yer Alıyor?

Karacabey Belediyesi'nden yapılan açıklamada; AKOS platformunun Türkiye'nin en gelişmiş modern kent bilgi sistemi yazılımlarını içinde barındırdığı ifade edilirken, projeden elde edilecek faydalar arasında şu bilgilere yer verildi:

1- Kent ve kentliye ait bilgilerin, belirli yöntem ve standartlar dâhilinde toplanması, güvenli bir veri tabanına titizlikle aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin belediye süreç ve ihtiyaçlarına paralel olarak belirlenmesi, yönetilmesi ve doğru analizlerin yapılarak, belediye ve kamu kuruluşlarının tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve idari hizmetlerini en iyi şekilde vatandaşa sunmalarını sağlanması.

2- Belediye hizmetlerinin ve belediyenin kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde halkın da katılımını sağlayan, şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkarılması.

3- Mahalle, ada, parsel, cadde, sokak, bina, adres katmanları ve bu katmanlara bağlı öznitelikler, bağımsız, bina, cadde, sokak gibi katmanlar üzerinde analizler, belediye personelinin saha çalışması sonrasında şehir hakkındaki birçok bilgiye ekranlar üzerinden ulaşabilmesi.

4- Bilgilerin grafiksel olarak desteklenerek aynı verilerin tek veri tabanında depolanması, mevcut verilerin hem grafik hem de fotoğraflarla desteklenerek, en güncel bilgiye ulaşıp vatandaşa üstün kalite ile hizmet sunulması.