Karaburun'da Kış

Soğuk havanın ve fırtınanın etkili olduğu Karaburun ilçesinde, su tesisatları dondu, kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.



İlçeye dün sabah yağan kardan sonra hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle bazı ev ve iş yerlerindeki su boruları ve saatler dondu. İlçede açık alanda sokak hayvanlarının su içmesi için açık bırakılan musluklar da donma meydana geldi.



İlçede fırtına da etkili oldu. Fırtına nedeniyle Saipaltı Balıkçı Barınağı'ndaki Bahadır Olukman'a ait "Efe" isimli tekne battı.



Tekne sahibi Olukman, teknenin aşırı yağışlar yüzünden yağmur suyu ile dolduğunu, üzerine yağan kar ve limanda oluşan dalgalar nedeniyle altınının delindiğini belirtti.



Karaburun'da hava muhalefeti nedeniyle yarın okulların tatil edildiği, belediye ekiplerince vatandaşlara duyurulmuştu.