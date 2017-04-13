Karaburun'da Kaçak Kazıya 1 Tutuklama

İZMİR'in Karaburun İlçesi'nde, kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, Kösedere Mahallesi Aşağı Ovacık Mevkii'nde bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığını öğrendi. Operasyon yapan ekipler E.G., K.O., L.D. ve A.A.'yı suçüstü yakaladı. Kazı bölgedeki kontrolde ise 4.5 metre derinliğinde ve 1.5 metre çapında çukur açıldığı görüldü. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalarda 1 jeneratör, 1 gaz maskesi, 1 hilti, 1 kazma, 1 kürek ve 1 levye ele geçirildi. Şüphelilerden E.G, A.A. ve K.O., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. L.D ise 'kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. - İzmir