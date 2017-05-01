Karaburun'da Çevrecilerin Taş Ocağı Zaferi

İZMİR'in Karuburun İlçesi'ne bağlı Kösedere Mahallesi'nde kurulacak olan taş ocağı için, 'ÇED gerekli değildir' raporu ile ruhsat iptali için bakanlık ve valiliğe karşı açılan davada, çevrecileri sevindiren karar çıktı. İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi 'ÇED gerekli değildir' raporu, 1'inci İdare Mahkemesi de taş ocağının ruhsatı için iptal kararı verdi. Her iki mahkemenin 15 gün arayla verdiği iptal gerekçesinde, taş ocağının bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytin anlarına olan yakınlıkları ve çevreye vereceği zararlar etkili oldu.



Kösedere Mahallesi'nde, yıllık 400 bin ton üretim kapasiteli taş ocağına İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) gerekli değildir' kararı verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da, işletme ruhsatı verdi. Bu gelişme üzerine bölgede yaşayan köylüler ile çevreciler adına Avukat Cem Altıparmak, hem valilik hem de bakanlık kararları için iptal başvurularında bulundu. İdare mahkemelerine dava açtı.



BİLİRKİŞİ RAPORU: ZEYTİNE BÜYÜK ZARAR VERİR



Yargılama sırasında İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi 'ÇED gerekli değildir' davasında bilirkişi heyeti atadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde görevli üç kişilik bilirkişi heyetinin incelemesi sonrasında raporda, taş ocağında ve ruhsat alanı içerisinde yaklaşık 3 bin 500 dekarlık zeytinlik bulunduğu, üretilen taşların nakliye güzergahının asfalt olmadığı, toprakta var olan kil ve kireç taneciklerinin, özelllikle çiçeklenme döneminde zeytin ve diğer doğal bitki örtüsüne önemli zararlar vereceği, üretimi düşüreceği belirtildi. Tüm bu durumların da, bölgede yaşayan çiftçilerin temel tarımsal üretiminin zeytin ve zeytinyağı olmasından dolayı önemli ekonomik kayıplara neden olacağı bilgisi de yine raporda yer aldı. Bu gelişme üzerine, İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği 'ÇED gerekli değildir' raporunu iptal etti.



BAKANLIK RUHSATI DA İPTAL EDİLDİ



'ÇED gerekli değildir' raporunun iptal davası sürdüğü sırada çevreciler ayrıca taş ocağına işletme ruhsatını veren bakanlık aleyhine de, 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Buradaki yargılama sonrasında da, 6'ncı İdare Mahkemesi'nin yargılamasını göz önünde bulunduran mahkeme, aynı kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin verdiği rapor sonrasında, ruhsat için de iptal kararı verdi.



15 gün arayla verilen iki karar bölgedeki vatandaşlar ile çevrecileri sevince boğdu. Mahkemenin iptal gerekçesinin taş ocağının bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytin anlarına olan yakınlıkları ile bu alanlarda çevreye vereceği zararlar olduğunu söyleyen Avukat Cem Altıparmak çevrenin yok edilmek istendiğini, ekolojik mücadelelerinin hukuksal yollarla soruna kadar devam edeceğini söyledi.



