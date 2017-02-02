Karaburun'da Balıkçı Barınağına Gelen Akdeniz Foku

İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağındaki bota çıkan Akdeniz fokunda şimdilik tedaviyi gerektirecek bir durumun görülmediği bildirildi.



Sualtı Araştırmaları Derneği üyesi Ozan Veryeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fokun hassas olduğunu, davranışlarının çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.



Veryeri, "Akdeniz foku, Karaburun'da ilk kez görüntüleniyor. Dişi, ergin, kondisyon durumu iyi. Yapılan gözle kısmi muayenede herhangi yara bereye rastlanmadı." dedi.



İlk gözlemde çıkan bu sonuca rağmen fokta iç hastalık, travma veya olta iğnesi yutmuş olma şüphesinin bulunduğunu anlatan Veryeri, "Cumaya kadar yarımadada normal dışı davranış gösterdiği tespit edilirse antibiyotik tedavisi müdahalesi yapılması uygun görülebilir." şeklinde konuştu.



Barınakta kalması durumunda foka kesinlikle dokunulmaması gerektiğini dile getiren Veryeri, şunları kaydetti:



"Saipaltı Balıkçı Barınağı'nda, Akdeniz fokunun bulunduğu alana konulan emniyet şeridine girmeden, gözlem ve fotoğraf çekimi yapılabilir. Bota binilmemeli. Denizden yanaşılmamalı. Yüksek sesle konuşulmamalı. Islatma, besleme ve benzeri müdahalelerde bulunulmamalı. Dinlenme ihtiyacı çok yüksek. Kendini tedavi edebilmesi için fırsat verilmeli. Bulunduğu yerden farklı bir yerde görülürse 155 Polis, kaymakamlık yetkilileri ya da Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu ile irtibat kurulmalı."



Saipaltı Balıkçı Barınağı'nda önceki gün bir bota çıkan Akdeniz fokunun hamile ya da hasta olabileceğini düşünen balıkçılar, durumu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu yetkililerine bildirmişti.