Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor: Rodrigues Kaliteli, Fark Yaratır

PAOK'tan ayrılarak sezon başında Kardemir Karabükspor'un başına geçen Igor Tudor sezonun ilk yarısında oynattığı futbolla takdir topladı.

GARRY RODRİGUES'İ ANLATTI

Antalya'da takımı ile kampta olan Hırvat teknik adamla özel röportaj yaptı. Tudor, PAOK'ta çalıştığı eski oyuncusu Garry Rodrigues'i anlatırken, Karabükspor'un durumundan Galatasaray iddialarına kadar her soruya içtenlikle cevap verdi.



"GALATASARAY İYİ İŞ YAPTI''



Garry Rodrigues'i İspanya'dan biliyordum. Elche küme düşürülünce serbest kaldı ve onu PAOK'a aldık. Hızlı, teknik ve dribbling özelliği olan bir kanat oyuncusu.



"KALİTESİ İLE FARK YARATIR''



Garry Rodrigues, kalitesi ile saha içinde fark yaratır. Yunanistan'da çoğu takım kümede kalmak için oynuyor ve herkes topun arkasına geçiyor. Türkiye'de ise kalite daha yüksek ve Garry tipindeki kanat oyuncuları için daha çok alan var.



''İDMANLARI SEVEN BİRİ''



Türkiye'de Yunanistan'dan daha başarılı olacağını ve yeteneklerini göstereceğini düşünüyorum. Karakterine de değineyim. Öğrenmeye aç, kendisini geliştirmek isteyen, idmanları seven bir oyuncu.



' 'BRUMA'YA BENZETİYORUM''



Ben onu Bruma'ya benzetiyorum. 'Galatasaray iyi iş yaptı' diyebilirim.