Karabükspor, Shakhtar'dan Ayrılan Gol Makinesi Seleznyov ile Anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran Yevhen Seleznyov ile anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME GELECEK

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Shakhtar Donetsk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 31 yaşındaki golcü Seleznyov, Karabükspor yönetimiyle son kez görüşerek detayları konuşacak. Anlaşmanın tamamlanması halinde başarılı futbolcunun 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Karabükspor ile Seleznyov arasındaki anlaşmanın 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceği ve Süper Lig'in ikinci devresinde kırmızı mavili formayı giyeceği aktarıldı.

191 MAÇTA 88 GOL

Bu sezon 7 maçta 2 golü bulunan Seleznyov, Dnipro'da 191 maçta 88 gol, Shakhtar'da toplam 30, Arsenal Kiev'de 18 ve Kuban'da da 3 kez ağları sarstı. Ukrayna milli takımında ise 52 maça çıkarak filelere 11 gol bıraktı.