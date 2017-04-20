Karabükspor ile Kasımpaşa 22. Randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. İki takım bu maçla ligdeki 22. karşılaşmalarına çıkacak.



Bu sezon iç saha maçlarından 9'undan galibiyet, ikisinden beraberlik ve üç müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 20.00'da sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım, ligde daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 1969-1970 sezonunda 3. Lig'de karşıya karşıya gelen iki takım arasında Kardemir Karabükspor 8 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa ise rakibini 7 defa mağlup etti. Takımlar 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele ise 2-2 sonuçlanmıştı.



Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 20.00'da Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak. - KARABÜK