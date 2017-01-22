Karabükspor - Galatasaray Maçı Sonrası Riekerink'e: 'Jor Dostum Jor'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanan maçta Galatasaray deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları özellikle Riekerink'in oyun içerisindeki performansını eleştirdi.



Vatan Gazetesi'nden Mehmet Ayan da Riekerink'i hedefi aldı. İşte Mehmet Ayan'ın yazısı:



"JOR DOSTUM JOR"



ÖNCE Cüneyt Çakır! Hocam be! Harika süzmüşsün pozisyonu, golü vermişsin. Milletin ağzına ne demeye laf verirsin gidip Yasin'e sorarak! Sonra verdiğin yanlış penaltı kararı. Eee o zaman haklı olarak 'Gidip onu da Carole'e sor' derler adama!



NEYSE Allah'tan harika bir yardımcın vardı! JOR hoca ile ilgili başından beri serinkanlı kalmaya, yapılan 'Hoca değil' eleştirilerine sakin durmaya çalışıyorum. Ancak bitti! Herkesin çizgisine geldim. Evet, G.Saray hocasız bir biçimde yola devam ediyor. Çünkü G.Saray'ın bir hocası olsaydı, gerek Garry'yi, gerekse Eren'i yanında bu kadar bekletmez, hatta en az birini 11'de başlatabilirdi.



GİDİP gitmeyeceği belki de şu sıralarda belli olacak Podolski'den mi hayır gelir, 'Ben bu takımın 1 numaralı santrforu olurum' iddiasında olması gereken Eren'den mi? Geçen hafta cebine 3 puan koyan Garry mi sana yararlı olur, yoksa düşük formlu Yasin-Bruma'dan biri mi? Yahu rakip takımda hafta boyu önlem alman gereken, çalışman gereken tek adam var; Latovlevici! O kanadı tutamadın arkadaş!



HOCANIN ÇAP SORUNU VAR



ASLA Karabük'ün başarısına laf etmek istemem. Bugüne kadar çok hakem gadrine uğradılar, bugün de yanlış karar onların lehine verildi. Bu, G.Saray hocasının çap sorununu örtmez! Selçuk İnan'ın 4-5 sezon öncesinden kimi esintiler sunduğu, Yasin'in çabaladığı, Nigel de Jong'u iyi oynadığı bir G.Saray izledik.



ŞAMPİYONLUK yolunda halen önümüzdeki 4 maç çok önemli. Biten bir şey yok. Ancak G.Saray, bu çap ve oyun okuma sorunu olan hocasıyla nereye kadar gider bilemem. Sezon sonuna doğru Bülent Ünder, Cevat Güler, Raşit Çetiner gibi camianın saygı duyduğu isimlere görev düşecek gibi duruyor. Hocayla zor dostum, zor!