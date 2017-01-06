Kardemir Karavükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Spice Hotel'de günde çift antrenman ile sürdürüyor.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren kırmızı-mavili ekip akşam antrenmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile asbaşkan ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.
Kırmızı-mavili ekip devre arası kamp çalışmaları kapsamında pazar günü saat 14.00'te Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek. - KARABÜK
Karabükspor Dolu Dizgin
Kardemir Karavükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Spice Hotel’de günde çift antrenman ile sürdürüyor.
Kardemir Karavükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Spice Hotel'de günde çift antrenman ile sürdürüyor.
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