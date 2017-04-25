Karabükspor'dan Medipol Başakşehir'e Tebrik

Kardemir Karabükspor, Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili almış olduğu kararın, sahalarda şiddeti önlemek adına atılmış cesur bir adım olduğunu açıkladı. Kardemir Karabükspor, resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Önlerinde hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarının olması hem de şampiyonluk yarışında oldukları bir dönemde eyleme karışan futbolcular hakkında aldıkları karar için kendilerin kutluyor, Türk Futbol ailesine örnek davranış olması açısından olumlu buluyoruz. Hep birlikte temiz ve şiddetten uzak saygı, sevgi ve hoşgörünün olduğu bir lig dileklerimizle" ifadelerine yer verdi.



(Yasin Erdem / İHA)