Karabükspor'dan Beşiktaş'a Gözdağı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor cephesinden iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün ardından kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut da Beşiktaş maçından puanlarla ayrılmak istediklerini belirtti.



'SEYİRCİ AVANTAJINI KULLANACAĞIZ'



Anadolu Ajansı'na kouşan Tankut, "Kampımız güzel bir ortamda devam ediyor. Bu kamp sürecini iyi değerlendirerek Beşiktaş maçına iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gerçekten zor bir maç olacak. Bu tür büyük maçları evimizde oynamamız önemli, bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.