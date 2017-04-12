Karabükspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.



Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ile istasyon ve şut çalışmaları yapıldı.



Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore idmanda yer almadı. - KARABÜK