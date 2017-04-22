Karabükspor Başkanı Tankut'tan Tudor Açıklaması

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 10 ay önce Igor Tudor'u kimsenin tanımadığını ama şu an herkesin tanıdığını belirterek, "Türkiye'ye getirdiğimiz bir ismin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı var. Kolay değil tabi ki büyük takımlarda hocalık yapmak da çok zor" dedi. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Zonguldak Ereğlipor'un davetlisi olarak Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi. Tankut'u Ereğli ilçesine gelişinde ZES Kulübü Başkanı Kaan Kocaman ve genç futbolcular karşıladı. Futbolcularla sohbet eden Tankut, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Gençlere eğitimlerini aksatmadan yönetici ve hocalarının dediklerini yapmalarını ve futbolu bir iş olarak görmelerini tavsiye eden Tankut, Haziran ayında yapacakları seçmelere genç futbolcuları davet etti.



"TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİMİZ BİR İSMİN BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ"



Burada Galatasaray'a giden eski teknik direktörleri Igor Tudor'un durumunu değerlendiren Tankut, "Şimdi Kardemir Karabükspor şahsım ve yönetim olarak gurur duyduğumuz bir olay. 10 ay önce Türkiye'de kimsenin tanımadığı bir hocayı getirip, eğer bugün bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuma geldiyse burada Kardemir Karabükspor'un, şahsımın ve yönetim kurulumuzun emeği var. Muhakkak ki Türkiye'ye getirdiğimiz bir ismin başarılı olmasını arzu ederiz. Zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kolay değil tabi ki büyük takımlarda hocalık yapmak da çok zor. Aynı zaman da 5-6 maçlık bir periyot olarak da bakmamak gerekiyor. Bizim gibi takımlarda mağlubiyet sayısı ne kadar çok olursa olsun, bizim bu seneki hedefimiz lig de kalmaktı. Ama Galatasaray'da bir mağlubiyet, ya da iki mağlubiyet hemen bir anda hocaları ya da yönetimi tartışma noktasına getirebiliyor. Çünkü oralar da hep hedef şampiyonluktur. Zannediyorum bu bakımdan bir sıkıntı var" şeklinde konuştu.



"TEKNİK ADAMDAN İLK PARA KAZANAN KULÜBÜZ"



Kardemir Karabükspor olarak Türkiye'de teknik direktör transferinden para kazanan tek takım olduklarını vurgulayan Tankut, daha öncede 300 bin Euro'ya aldıkları Emenike'yi 9 milyon Euro'ya satarak, Türk futbol tarihinin en yüksek rakamına transferine imza attıklarını söyledi. Tankut konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:



"Kardemir Karabük spor olarak da Türkiye' de bir ilki gerçekleştirdik. Futbolcudan transfer yaptık. Ben Türkiye'nin en büyük transferini de şahsım ve Kardemir Karabük spor olarak gerçekleştirdik. Emenike'yi 300 bin Euro'ya alıp, 9 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye satmıştık. Türk futbol tarihinin en yüksek rakamıdır. Bir 20-30 yıl daha o rakamın yakalanabileceğini tahmin etmiyorum. Hocadan da ilk kez para kazanan takımız. 150 bin Euro da olsa bir para kazandık. Türkiye'de bütün hocalar giderken Kulüpten mutlaka tazminat alırlar. Ama ilk defa bir İgor Tudor'dan biz tazminat aldık."



"TRANSFER KONUSUNDA İYİ ARAŞTIRMA YAPIYORUZ"



Dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor-Kasımpaşaspor karşılaşmasını değerlendiren Tankut, arzu ettikleri bir sonuç olmadığını ancak UEFA'dan 2 yıl cezalı olmaları nedeniyle bu yıl Avrupa kupalarına katılamayacaklarını ifade etti. Futbolcu transferleri konusunda iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tankut sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Tabi biz çok iyi bir araştırma yapıyoruz. Sonunda Selesco'yu aldık. Kendisi Shaktar Donesk te oynamış bir oyuncu. Bir yıl öncede UEFA Kupası'nda oynamış bir oyuncu. Ben ondan da çok ümitliyim. Koku var yine bizde. İnşallah bu sene de bir kaz futbolcumuzu iyi yerlere göndereceğiz diye ümit ediyoruz. Teklif olduğunu çok net söyleyemiyoruz ama takip edildiğini biliyorum."



Ziyarette Zonguldak Ereğlispor Başkanı Kaan Kocaman, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'a 'Fahri Başkanlık' belgesini verirken, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut da Kaan Kocaman' a Karabükspor'un imzalı formasını hediye etti.



(Vedat Kılıç/İHA)