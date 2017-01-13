Karabükspor, Akhisar Belediyespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kardemir Karabükspor, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Karabük Üniversitesi Ayyıldızlı Stadı'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, sakatlığı bulunan Alexe, Skulason ve Ukranyalı file bekçisi Oleksandr Rybka ile milli maçlar için ülkelerinde bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Bıyogo Poko katılmadı.



Kırmızı-mavililer, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kapma girerek maç saatini beklemeye başlarken, kart cezalısı olan Dany kadroda yer almadı.



Lig tarihinde 6 maç yapan ve birbirlerine üçer defa üstünlük sağlayan Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 7. defa karşı karşıya gelecek. Saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. - KARABÜK