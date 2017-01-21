Karabük Valisi Aktaş İş Adamlarıyla Toplantı Yaptı

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük'ün ekonomik durumunu ve potansiyelini, istihdam alanlarını değerlendirmek, uygulamadaki teşvik ve destekleri açıklamak amacıyla iş adamlarıyla toplantı yaptı.



Safranbolu'da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Aktaş, öncelikli hedeflerinin ülke genelinde ve Karabük'te yatırım ortamını iyileştirerek yatırımcının ve yatırımın önünü açarak üretimi ve istihdamı arttırmak olduğunu kaydetti.



Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin refah düzeyini yükseltmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini anlatan Aktaş, "Karabük'ümüz sahip olduğu özellikleri itibariyle aslında yatırım yapmaya oldukça uygun ve birçok avantajı olan bir ilimiz. Bir kere sahip olduğu coğrafi konum ve ulaşım imkanları, KARDEMİR gibi bir sanayi devine ev sahipliği yapıyor. Sanayi birikimi, turizm ve ormancılık sektörü gibi birçok alanda büyük bir avantaja sahip bir kentiz. Bu avantajları da büyük oranda kullanmış ve fiiliyata geçirmiş bir iliz." diye konuştu.



Bugün itibariyle Karabük sanayi siciline kayıtlı 386 iş yeri ve işletmede yaklaşık 14 bin istihdam olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:



"Yine ülke genelinde işsizlik oranı yaklaşık 11,5 civarında iken Karabük'te bu oran yüzde 8 civarında, ülke geneline göre iyi bir durumdayız. Karabük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yaklaşık yüzde 75 oranında doluluk oranına sahip. Mevcut 52 parselde 41 tanesi tahsis edilmiş ve bunların birçoğunda üretim yapılıyor. Geri kalan kısımda ise proje çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında İkinci OSB alanı Eskipazar'da Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB çalışmalarımız devam ediyor, yaklaşık 350 hektarlık bir alana sahip. Bütün işlemler bitti, son olarak ÇED çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Mart ya da nisan ayında tabelamızı asacağız. Oranın faaliyete geçmesiyle Karabük daha büyük ivme kazanacak. Biz bununla yetinmeyip var olanın üzerine daha iyi şeyler koymak adına gayret göstereceğiz. Bu toplantıda asıl amacımız iş adamlarımızla bir araya gelip daha iyisini nasıl yaparız, var olanın üstüne koyup daha iyi şeyleri nasıl yaparız, onları tartışarak görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim için çok daha önemli bir şeyi amaçlıyoruz. Bu işin kaynağını bulup riskini alıp yatırım yapan, üretim yapan kişilersiniz. Biz, şehrin idarecileri ise size bu ortamı hazırlamak için gerekli olan bürokratik işlemleri yapıp sizlere alan açmak ve belli oranda denetim yapmak. Bu toplantıyla sizin gözünüzle, değerlendirmenizle il idaresi olarak ne yapmışız ne, kadar iyi yapmışız onunda değerlendirmesini almış olacağız. Bizim görevimiz sizin önünüzü açmak, zorlaştırmak değildir. Bu yönüyle de biz sizin değerlendirmeleriniz üzerinden bundan sonra il yönetimi olarak daha iyi bir performans göstermenin gayreti içinde olacağız."



Konuşmanın ardından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Koordinatörü Sakin Eren, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük il Müdürü İsmail Yıldırım, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük il Müdürü Coşkun Güven ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük il Müdürü Serhat Saygın sunum yaptı.