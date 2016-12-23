Karabük Üniversitesi'nin, Sumo Robot Yarışması'nda Başarısı

KARABÜK Üniversitesi Robot Kulübü, Japonya'da düzenlenen '28'inci Uluslararası Sumo Robot Yarışması'nda dünya 1 ve 2'ncisi oldu.



Geçen yıl Tokyo'da düzenlenen yarışmada 'Sakin' adlı robotla dünya 1'incisi olan Karabük Üniversitesi, bu yıl 4 robotla katıldığı aynı yarışmada unvanını yine kaptırmadı. Japonya'daki uluslararası turnuvanın finali 18 Aralık'ta yapıldı. 21 ülkeden 48 robotun katıldığı turnuvada Türkiye'yi temsil eden robotlardan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü'nün 'Avcı' ve 'Sakin' adlı sumo robotları, finalde karşılaştı. Birbirlerini daire içinde iten robotlardan rakibini 2-1 mağlup eden 'Avcı', dünya 1'incisi oldu.



REKTÖRE ZİYARET



Dünya 1 ve 2'ncisi Karabük Üniversitesi Robot Kulübü üyeleri, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Polat, kulübün akademik danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır'a teşekkür ederek plaket verdi. Robot Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Uysal, takım kaptanı Araştırma Görevlisi Tuncay Soylu, Robot Kulübü Başkanı Yusuf Karabacak, öğrencilerden Süleyman Çeven, Serdar Gökay ve Özcan Erçin'e çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.



Rektör Prof. Dr. Refik Polat, "Robotun beşiğinde, kalbinde birinci oldular. Çok duygulandım. İnşallah bundan sonra daha da güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Maddi ve manevi desteğe hazırız. Araştırma geliştirme adına bizden ne isteniyorsa kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.



'SANAYİYE DÖNÜK ROBOTLAR İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'



Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır ise, "Öğrencilerimiz şu sıkıntılı günlerde yüzümüzü bir nebze olsun tebessümle güldürdüler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rektörümüzün katkılarıyla üniversitemizde Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu alanda sadece yarışma amaçlı değil, sanayiye dönük robotlar üretilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bu bilgi birikimini daha yaygın bir şekilde kullanacağız" dedi.



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