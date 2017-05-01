Karabük Üniversitesi Halk Oyunlarında Türkiye 2. Oldu

Karabük Üniversitesi Halk Oyunlarında Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu; Bodrum'da Üniversiteler arası halk oyunları yarışması düzenledi. Yarışmaya Karabük Üniversitesi Artvin Yöresi Halk Oyunları Ekibi de katıldı. Ekip, toplamda 38 üniversiteden 48 topluluğun katıldığı organizasyonda, grup elemelerinde başarılı olan 16 finalist arasında 2017 yılının Türkiye ikincisi oldu. Halk oyunları ekibinin eğitmenliğini yapan Doğukan Gültekin yaptığı açıklamada, "Aylarca süren çalışma sürecinde bize her türlü desteği veren başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Refik Polat olmak üzere, rektör yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Yaşar'a, Halk Oyunları Kulübü akademik danışmanımız Prof. Dr. Hasan Gökkaya'ya ve Sağlık Kültür ve Spor daire başkanımız Bünyamin Gün'e şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK