Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, asfalt çalışması ve su isale hatlarında yenileme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.



Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, deforme olan yollarda asfalt çalışmaları yaptıklarını söyledi.



Çalışmaların belirlenen program dahilinde yapıldığını ifade eden Vergili, "Karabük genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürecektir." diye konuştu.



Su isale hatları yenileme çalışması



Başkan Vergili, su isale hatlarının yenilendiğini belirtti.



Çalışmaların 5000 Evler Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Vergili, şehrin geleceği için alt yapıda da büyük yatırımlara imza attıklarını kaydetti.



İçme suyu şebekelerindeki sorunların giderilmesi, vatandaşa temiz ve kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşların içme suyunda mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını vurgulayan Vergili, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.