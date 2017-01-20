Karabük'ten Halep'e Yardım

KARABÜK'te, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri ile Türk Kızılay'ı gönüllülerinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR, törenle uğurlandı.



Kampanyada toplanan gıda, temizlik, barınma, giyecek, mutfak ve battaniyeden oluşan 32.5 ton insani yardım malzemesi, TIR'lara yüklendi. Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Mehmet Aktaş, kampanyada emeği geçenlere ve destekte bulunan iş adamlarına teşekkür belgesi verdi. Aktaş şöyle dedi:



"Aziz milletimiz 81 ilimizde misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlara yardım ettiğimiz gibi sınırımıza yakın bölgelerde yaşayanlara da yardım etmek için seferber oldular. Birçok kamu kurum ve kuruluşu ile hayır kuruluşu öncülük etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerimizin öncülüğünde ve Kızılay Derneğimizin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi dolu 3 TIR'ı yolcu ediyoruz. Öğrencilerimize ve onlara yardım edenlere teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından yapılan duanın ardından 3 TIR, yardım malzemelerini Halep'e götürmek üzere yola çıktı.



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