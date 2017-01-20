Karabük'teki Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir araç içinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda gözaltına alınan İ.A, R.Y. ve İ.F'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi.



İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, dün şüpheli bir otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı.



Ekipler, otomobilin içinde bulunan İ.A, R.Y. ve İ.F. isimli şahısların üzeri·nde paketlenmiş satışa hazır vaziyette 206,5 gram kubar esrar, 88 uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirmiş ve şüphelileri gözaltına almıştı.