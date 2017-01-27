Karabük'teki Fetö/pdy Operasyonu

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 gün önce gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı M.K, komiser İ.Y, komiser yardımcısı M.Ç, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E. ve Ö.L ile bugün gözaltına alınan E.Ö ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Karabük Adliyesine getirildi.