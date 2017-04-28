Karabük'teki FETÖ davası

Firari Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın ikinci duruşması tamamlandı



KARABÜK – Karabük'te FETÖ soruşturması kapsamında Karabük Üniversitesinde görev yapmış akademisyenler ile FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında açılan davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma için, tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Aladdin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt ve Mahmut Çelik geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.

Duruşmada, tutuklu 12 sanıkla tutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Burhaniye T Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu sanık Seymen Kahraman ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı. Duruşmada, firari olan Halil İbrahim Demirci'nin ise bulunamadığı belirtildi.

Sanık Ahmet Öksüz, savunmasında bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarlayarak üzerine atılı olan suç ve iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.



"Kar oranı düşünce hesabımı kapattım"

Öksüz, Bank Asya hesabını 2008 yılında açtığını belirterek,"15 Temmuz'dan 8 ay önce Banka Asya hesabımı kapattım. Bu bankadan hesabı kapatmamla desteğim olduğu düşünülüyorsa 15 Temmuzdan 8 ay önce hesabımı kapatmaz ilişiğimi kesmezdim. Bu bankada para tutmamın amacı kar amacıydı. Kar oranı düşünce hesabımı kapattım" dedi.

Öksüz, ayrıca HTS kayıtlarında görülen ve FETÖ/PYD'de yer alan diğer şahıslarla herhangi bir görüşmesinin olmadığının ve bunun da kendisinin masum olduğunun en bariz örneği olduğu kaydetti.

Mahkeme başkanının, "Havva Emel Öksüz kimdir?" sorusuna Öksüz, "eşim" diye yanıt verdi. Başkanın "Eşinizin bu yapı içinde herhangi bir konumu var mı?" diye sormasında da Öksüz, "Hayır eminim" yanıtını verdi.



"Eşi 'Hansa' koduyla ByLock kullanmış"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, daha önce FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan eşi Havva Emel Öksüz'ün ifadesinden, "'ByLock' isimli programı yüklenmesi işini Fatih Koleji'nin düzenlediği çaylardan tanıdığım ve daha sonra detaylı kendisinden bahsedeceğim Ayşe isminde bir bayan telefonla görüşmelerimizin sakıncalı olduğundan bir program üzerinden konuşmamızın daha iyi olacağını söyleyerek telefonumu istedi, bir program yükledi. O anda ne şekilde yüklediğini hatırlamıyorum. Programı kuran kişinin program üzerindeki ismini 'Meryem' olarak hatırlıyorum. Benim adım ise yanlış hatırlamıyorsam 'Hansa' kod adıyla kayıtlıydı. Bu görüşmelerimizi 'ByLock' üzerinden birebir yapıyorduk. Başka hiç kimse olmuyordu. Bu görüşmeleri bire bir yapıyorduk, başka kimseyle 'ByLock' üzerinden görüşmedik." dediğini Öksüze okudu ve ardından "bununla ilgili varmı bir bilginiz var mı? diye sordu.

Öksüz ise bunun üzerine, "Bahsettiği kişileri ben bilmiyorum, tanımıyorum. Bu yapıdan bana hiç bahsetmedi. 'ByLock' kullanmasından bahsetmedi" dedi.



"Etkin pişmanlıktan faydalanmış"

Mahkeme başkanı, "Eşiniz nerede şu an, örgütün haberleşme programı 'ByLock'u kullanmasına rağmen neden dışarıda var mı bilginiz?" şeklinde sorusuna Öksüz'ün herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmesi üzerine başkan, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş, bildiklerini anlatmış savcılık takdiriyle de serbest kalmış" dedi.

Bunu bilmediğini tekrarlayan Öksüz, "Avukatlar aracılığıyla eşimin yalnızca ByLock kullandığını öğrendim" diye konuştu. Öksüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Tek tek savunmaları alınan sanıklar, mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Daha sonra talepleri dinlenilen sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve haklarındaki tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay'ın adli kontrol şartının devamına, Öksüz dahil diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.