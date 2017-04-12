Karabük'te Yeni Çocuk Parkları

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yeni çocuk parkları yapıldığını bildirdi.



Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent estetiği ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.



Fevzi Çakmak, 100. Yıl ve 5000 Evler mahallelerinde yeni çocuk parkı oluşturmaya başladıklarını aktaran Vergili, "Çalışmaların devam ettiği parklarda çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol sahası ile vatandaşların rahat soluk alabileceği dinlenme alanları ve kamelyalar olacak. Karabük'ün çeşitli mahallelerinde park yapımına müsait ve ihtiyaç duyulan alanlarda da yeni parklar yapılacak. Bu çalışmalarımız, spor ve sosyal alanlarının canlanmasını sağlıyor. Hem çocukların, hem yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendiren parklarda ferah alanlar oluşturuluyor." diye konuştu.