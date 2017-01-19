Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

KARABÜK'te polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine takibe alınan otomobili şehir girişinde durdurdu. Araçta bulunan İ.F.'nin üzerinde 206 gram kubar esrar, 88 adet ecstasy hap ele geçirildi. İ.F. ile birlikte yanında bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor. - K