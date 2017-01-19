Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Gerekli önlemleri alan ekipler, şüpheli otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı. Otomobilin içinde bulunan İ.A, R.Y ve İ.F isimli şahısların üzerinde paketlenmiş satışa hazır vaziyette 200 gram ve yine sıkıştırılarak ayrı ayrı satışa hazır hale getirilmiş toplam ağırlığı 6,5 gram kubar esrar, şeffaf folyo içerisinde 88 adet ectasy hap ve 2,5 gram methamphetamine maddesi ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KARABÜK