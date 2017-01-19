Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube müdürlüklerinin yapmış olduğu istihbarat çalışmaları sonucunda bir araç içinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.



Gerekli önlemleri alan ekipler, şüpheli otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı. Otomobilin içinde bulunan İ.A, R.Y. ve İ.F. isimli şahısların üzeri·nde paketlenmiş satışa hazır vaziyette 200 ve yine sıkıştırılarak ayrı ayrı satışa hazır hale getirilmiş 6,5 gram kubar esrar, 88 uyuşturucu hap ve 2,5 gram uyuşturucu madde (methamphetamine) ele geçirildi.



Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.