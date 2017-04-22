Karabük'te Üniversite Öğrencileri Kaza Yaptı: 4 Yaralı

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçen otomobilde 4 üniversite öğrencisi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden 21 yaşındaki Bora Genco Gençer yönetimindeki 67 AB 823 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kaldırıma çarparak yola savrulan otomobilde sürücü Gençer ile yanında bulunan arkadaşları 20 yaşındaki Ergün Erdem, aynı yaştaki Tuğba Çil ile 22 yaşındaki Merve Çil yaralandı. Araçtan kendilerini dışarıya atan yaralıların yardımına akaryakıt istasyonunda çalışanlar ve yoldan geçen bir UMKE görevlisi koştu. Karabük Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenilen 4 yaralı, daha sonra gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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