Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde minibüse otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, D-750 karayolunun Üçevler Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Gökhan K. (40) yönetimindeki 16 J 9182 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen Kamil Ö. (74) yönetimindeki 78 EC 481 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan minibüs yoldan çıkarak alt geçide düştü. Kazada yan yatan minibüste bulunan sürücü Kamil Ö. ile Cemal Kavak, Şadiye Özdemir, Kamil Zeren, Durdu Zeren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Vildan Karsan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK