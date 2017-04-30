Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük-Yenice Karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Bolkuş köyü Yalnızca mahallesi sapağında Mustafa Kurt (27) idaresinde 74 BP 935 plakalı otomobil ile Hakan Ateş (25) idaresindeki 78 SB 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kaza her iki otomobilde sürücüler ile Ürfet Kurt (25), Cemal Ateş (54) ve İmran Ateş (52) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ambulansları ile yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili Jandarma Trafik ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK