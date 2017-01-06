Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenci servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Şaban Karadayı (61) yönetimindeki 78 BZ 871 plakalı hafriyat kamyonu, Bostanbükü köyü kavşağında İbrahim Dırmukcu (26) idaresindeki 78 S 0073 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servis şoförü Dırmukcu ile 4 lise öğrencisi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenci servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenci servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı.
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