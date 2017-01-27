Karabük'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarından Karabük-Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. Karabük'ten Yenice istikametine gitmekte olan Zekeriya Cebecik (42) idaresindeki 67 AN 187 plakalı araç Balıkısık-2 tüneli çıkışından kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Karayolunun MOBESE direğine çarparak ikiye bükülen araçtaki, sürücü Zekeriya Acar ve yanında bulunan Şah İsmail Kör (50) olay yerinde hayatını kaybederken, Şevki Köroğlu (23) ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araçların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Köroğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan araç içinde sıkışan sürücü Acar ve Kör'ün cansız bedenleri Karabük Belediyesi kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılarak Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK