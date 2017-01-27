Karabük'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yol kenarındaki direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Karabük'ten Yenice istikametine giden Zekeriya Cebeci idaresindeki 67 AN 187 plakalı otomobil, Balıkısık 1 Tüneli çıkışında yol kenarındaki güvenlik kamerası direğine çarptı.



Kazada sürücü ile Şah İsmail Kör, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralı Şevki Köroğlu sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Cebeci ve Kör'ün cesetleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.