Karabük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karabük'te bir otobüs ve ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Uğur Göktaş (25) yönetimindeki 34 U 9036 plakalı motosiklet, KARDEMİR kavşağında önünde seyreden bir otobüs ve ticari taksinin arasından geçmek isterken her iki araca da çarptı.



Kazada yaralanan Göktaş, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Göktaş'ın bir restoranda kurye olarak çalıştığı ve yemek servisi yaptığı belirtildi.