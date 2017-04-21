Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza saat 14.30 sıralarında Karabük-Eskipazar D-755 Karayolunun Kemaloyman Kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Serhat Çalımlı (38) yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü tır, kavşağa kontrolsüz giren Fethi Tabak (67) yönetimindeki 78 AG 835 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kasası kopan kamyonet, tırla birlikte refüje savruldu. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Fethi Tabak ile yanında bulunan Hikmet Kavak (53) ve Dursun Eroğlu (50) ile tır sürücüsü Serhat Çalımlı ekipler tarafından aralardan güçlükle çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kamyonet sürücüsü Fethi Tabak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve Organize Sanayi Bölgesinde bir inşaata beton dökmeye gittikleri belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK