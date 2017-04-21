Karabük'te Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KARABÜK'te, demir madeni yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında D-755 karayolunun Kemaloyman Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden 38 yaşındaki Serhat Çalımlı yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü TIR, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren 65 yaşındaki Fethi Tabak yönetimindeki 78 AG 835 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kasası kopan kamyonet TIR'la birlikte refüje savruldu. AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Tabak ile yanında bulunan 53 yaşındaki Hikmet Kavak ve 50 yaşındaki Dursun Eroğlu ile TIR sürücüsü Serhat Çalımlı, hastanelere kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Fethi Tabak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaata beton dökmeye gittikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K