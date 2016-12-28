Karabük'te Temizlik Çalışması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, cadde, meydan ve pazar yerlerinin yıkandığını bildirdi.



Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde, meydan ve pazar yerlerinin tazyikli suyla yıkandığını söyledi.



Daha temiz ve sağlıklı bir Karabük için çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Ekiplerimiz, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanları tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Özellikle sabah havaların yumuşamasıyla yıkama çalışmaları yapılıyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem gösteriyoruz. Çalışmalarımız oluşturulan program dahilinde aralıksız devam edecek." diye konuştu.