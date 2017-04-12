Karabük'te Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçuş Eğitim Pisti Kurulması Çalışması

Karabüklü iş adamı Şefik Dizdar tarafından yaptırılacak Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçuş Eğitim Pisti değerlendirme toplantısı yapıldı.



KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, eğitim pistiyle ilgili üçüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Önceki toplantılarda konuyu üç başlıkta topladıklarını ifade eden Aktaş, "Bu başlıklar, söz konusu alanın Karabük Üniversitesi genişleme alanına alınması, bu alandaki orman, hazine ve özel mülkiyet durumunun tespit edilerek bunlarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi, belediye ve özel idare ile birlikte bir imar planının hazırlanmasıydı. Bu başlıklar altında topladığımız konuları hızlı bir şekilde neticelendirebilirsek, ondan sonra da farklı kurumlara ait arazilerin tahsisi için gerekli işlemleri yapacağız." diye konuştu.



Her kurum amirinin kendi kurumunu ilgilendiren konuları birinci elden kendisinin takip etmesini ve posta yoluyla evrak gönderilmeyerek ilgili kurumlara elden teslim edilmesi ile ilgili karar alındığını aktaran Aktaş, "İlk iki toplantımızı birer hafta arayla gerçekleştirmiştik. Bu toplantımıza iki hafta ara vermiştik, inşallah 15 günlük süre içinde ciddi mesafeler almışızdır diye ümit ediyorum." dedi.



Toplantıya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mücahit Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilgili kamu kurumlarının müdürleri katıldı.