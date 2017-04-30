Karabük'te Sebze Halinde Kundaklama

Karabük Sebze ve Meyve Halinde boş kasa depolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıkan yangın alevlere teslim olan 5 depoya itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA aracıda müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli mahallesi alt kısmında bulunan Sebze ve Meyve Halinin boş kasa depolarının olduğu bölgede saat 02: 00 sıralarında kundaklama sonucu yangın çıktı. 36 boş sebze kasası deposunun olduğu alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çıkarılan yangın kısa sürede büyüdü. Hal bölgesinden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri kepenklerle kapalı olan depolara müdahale etmeye çalıştı. İş makinesinin yardımı ile depoların kepenkleri sökülmesi ile Safranbolu Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA aracının da müdahale ettiği yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Cuma Kara, yangının kundaklama sonucu çıktığını söyleyerek, "Bugün harici burası gece geç saatlere kadar açık. 36 boş kasa deposunun bulunduğu bazı dükkanların yakılmaya çalışılmış. İnşallah yapanlar bulunacak" dedi.



İçi boş olan bazı depoların önlerinde kundaklama izlerininde bulunduğu yangınla ilgili Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARABÜK