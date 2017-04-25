Karabük'te "Örgü Hediyelik Eşya" Kursu

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Coşkun Güven, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Örgü Hediyelik Eşya" kursunun devam ettiğini bildirdi.



Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, İŞKUR olarak sürdürülebilir gördükleri projeleri desteklediklerini söyledi.



Ev kadınlarına yönelik "Örgü Hediyelik Eşya" kursunun bu kapsamda düzenlendiğini ifade eden Güven, 3 ay sürecek kursta üretilen ürünlerin, TSO Üreten Eller Kooperatifi aracılığıyla pazarlanacağını belirtti.



Güven, kurs sonrasında katılımcıların bu üretime devam ederek, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.