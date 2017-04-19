Karabük'te Muhtarlar Toplantısı

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği tarafından nisan ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Dernek lokalinde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sorunlara anında müdahale konusunda ekiplerin titizlikle çalıştığını söyledi.



Modern bir Karabük'ü beraberce inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Vergili, "Bu noktada her ay bizlerle bir araya gelerek sorunları masaya yatıran ve öneriler getiren muhtarlarımıza, Karabük'ün geleceğine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Dernek Başkanı İbrahim Harmanbaşı da Vergili'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.