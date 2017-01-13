Karabük'te Mhrs Masası Açıldı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, hastane bünyesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) masasının kurulduğunu söyledi.



Başhekim Doğan, hastaların muayene olabilmelerini kolaylaştırmak adına, interneti ve telefonu rahat kullanamayan, 182 MHRS'den randevu almakta zorlanan kişilere kolaylık olması için hastanenin poliklinik katına MHRS Masası kurduklarını kaydederek,"Hastalar sadece kimlik numaralarıyla bu masaya başvurdukları takdirde hangi doktora randevu almak istiyorlarsa görevlilerin randevularını oluşturuyor. Hastalarımız ise randevu saatlerinden 10 dakika önce gelip muayenelerini rahatlıkla olabilecek. Özellikle doktora muayene olduktan sonra kontrole gelecek hastalarımız hastaneden çıkmadan MHRS Masasından kontrol tarihine randevularını alacak ve randevu almak bir sorun oluşturmaktan çıkacak. Aynı şekilde yan dal muayenesi, spesifik muayeneler, hematoloji, gastroenteroloji, onkoloji gibi bir uzman hekim tarafından sevk edilmesi gereken polikliniklerimize de randevu alma kolaylığı sağlamaktayız." dedi.



Doğan, Karabük'te verilen sağlık çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırmak, yeni bir hizmet anlayışı için çalışmaya devam ettiklerini çok sağlam bir ekiple Karabük halkına her zaman en kaliteli, en hızlı sağlık hizmet verebilmek için çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti. - KARABÜK