Karabük'te "Mavi Yıldızlar Kulübü" Projesi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan, "Mavi Yıldızlar Kulübü" Projesi kapsamında şeker hastalığı tanısı almış, hastanede yatan ve daha önce yatmış çocuk ve aileleri buluşturuldu.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şeker hastalığı olan çocuklar ve ailelerinin ilk tanı aldıkları süreçte şeker hastalığını tanıma, kabullenme sürecinin daha kolay atlatılabilmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Mavinin, diyabet halkasındaki umudu temsil ettiğini ifade eden Doğan, "Bu grupta diyabet tanısı almış eski diyabetli çocuklar ve aileleri bulunmaktadır. İlk kez yeni tanı almış çocuklarımızı ve ailelerimizi, hastanede yatış döneminde eski tanı almış çocuklar ve aileler ile tanıştırıyoruz. Aileler hastalıkla ilgili birbirlerine psikolojik olarak destek oluyor, çocuklarda birbirleri ile arkadaş oluyor. Birbirlerine neler yapmaları gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiklerini anlatıyor. Aileler ve çocuklar hastalığı nasıl kontrol altında tutacaklarını, diyabetin bir hastalık değil yaşam biçimi olduğunu, hastalıkla tanışma sürecinin o sıkıntılı dönemini birbirlerine destek vererek daha kolay atlatıyorlar." diye konuştu.