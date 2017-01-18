Karabük'te Kur'an Kursu Kursiyerlerine Hediye

Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri, Fatih Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi okul öncesi Kur'an kursu öğrencilerine ördükleri kıyafetleri hediye etti.



Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu Aslıhan Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere destek vermek, ödüllendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Geleceğin yarınlarına mutluluk ördüklerini ifade eden Tan, "Kursiyerlerimiz yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri, kreş öğrencilerimize hediye etti. Bunun dışında oyun oynamaları için çeşitli hediyeler takdim ettik. Karabük Belediyesi Sosyal Yasam Merkezi sorumlusu ve Halk Eğitim Müdürlüğü eğiticilerinin desteğiyle tek yürek olmaya karar verdik." diye konuştu.