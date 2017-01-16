Karabük'te Kros İl Birinciliği

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğince düzenlenen "Kros İl Birinciliği" koşusuna katılan ortaokul öğrencileri, derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.



Yenişehir bölgesinde 3 bin metrelik parkurlarda yapılan koşuya, yıldız kızlar A-B ve yıldız erkekler A-B kategorilerinde 71 lise öğrencisi katıldı.



Koşunun temposuna dayanamayan bazı öğrenciler bitiş çizgisinde kendisini yere bıraktı.