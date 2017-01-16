Karabük'te Kros İl Birinciliği

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğince düzenlenen "Kros İl Birinciliği" koşusuna katılan ortaokul öğrencileri, derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Karabük'te Kros İl Birinciliği

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğince düzenlenen "Kros İl Birinciliği" koşusuna katılan ortaokul öğrencileri, derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Yenişehir bölgesinde 3 bin metrelik parkurlarda yapılan koşuya, yıldız kızlar A-B ve yıldız erkekler A-B kategorilerinde 71 lise öğrencisi katıldı.

Koşunun temposuna dayanamayan bazı öğrenciler bitiş çizgisinde kendisini yere bıraktı.

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