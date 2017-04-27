Karabük'te Kaza Geçiren Aileyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te ormanlık alanda yanında eşi ve çocuğu ile birlikte kaza yaparak uçuruma yuvarlandıklarını amatör telsiz ile duyuran aileyi arama çalışmaları devam ediyor.



Karabük Valisi Mehmet Aktaş, kaza yapan aileyi arama çalışmalarının sürdüğü Başköy mevkii Gedez ve Baklabostan bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Vali Aktaş, bölgeyi arazi araçları ile didik didik arayan KARDOFF Başkanı Ahmet Demir'den bilgi alarak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, kendilerine ihbarın dün saat 17.00 sıralarında geldiğini söyleyerek, "Ramazan Çelik isimli bir vatandaşımızın bir telsizle, yine bir amatör telsizci ile ulaşım aracıyla seyir halinde iken kaza yaptığını, bir uçuruma aracıyla düştüğünü, aracında eşinin ve çocuğunun da olduğunu, onların sıkıştığını ve kendisinin de yaralı olduğunu, aracın ters döndüğünü ifade etmiş. Dilinin döndüğünce de kaza geçirdiği yeri anlatmaya çalışmış. Bu ihbar İl Jandarma Komutanlığımıza saat 17.00 sıralarında intikal ediyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız, İl Jandarma Komutanlığındaki arkadaşlarımız, AFAD, UMKE ve KARDOFF ekibimiz hemen arama tarama çalışmalarını başlattılar ve gece saat 24.00'e kadar bu çalışma devam etti. Havanın kararması ve soğumasından dolayı çalışmalara ara verildi. Fakat çalışmalar sabah gün ağarınca tekrar başladı. Varolan ekiplerimize Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter ve bir keşif uçağı ilave edildi. Sabahın erken saatlerinden bu saate kadar keşif uçağımız ve helikopterimiz de arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. Ayrıca öğlen sularında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden Asayiş Komando Bölüğü de yardım için intikal etti. Arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ayrıca Ramazan Çelik isimli vatandaşımızın akrabalarının ve tanıyanlarının da yine emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını, arayarak bilgi vermelerini bekliyoruz" dedi.



Yanlış bir ihbar olma durumunun söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Vali Aktaş, "Arkadaşlarımız ihbarın doğru olduğu kanaatindeler. O yönde ikna olmuşlar. Biz her ihtimale karşı çalışmalarımızı bütün hassasiyetle yürütüyoruz" yanıtını verdi. - KARABÜK